Осужденным в Иране христианам дадут «отпуск» в честь Нового года

Христианам, осужденным в Иране, предоставили 10-дневный «отпуск» для встречи с семьей в период новогодних праздников. Об этом 16 декабря сообщает Mizan Online.

Такой жест главы судебной системы Голама Хоссейна Мохсени Эджеи является редким шагом, сделанным навстречу меньшинству, отмечают журналисты.

«По случаю Нового 2022 года и Рождества Христова, принимая во внимание положительные и конструктивные эффекты нахождения заключенных со своими семьями, <…> христиане будут отпущены в отпуск. <…> Отпуск предоставляется на 10 дней», — следует из заявления, разосланного судебным органам и прокурорам по всей стране.

При этом отмечается, что данный праздничный отпуск не будет предоставлен лицам, осужденным за шпионаж, действия против нацбезопасности, бандитизм, организованную преступность, за вооруженные ограбления и похищения людей.

По данным местных СМИ, христиане составляют всего 1% от 83 млн жителей Ирана, большинство остального населения мусульмане-шииты. При этом большинство христиан в Иране — армяне.

Как отмечает издание Rudaw, высший руководитель Ирана Али Хаменеи часто амнистирует заключенных или сокращает сроки их заключения в преддверие мусульманских праздников. Но иранские власти редко объявляют о таких мерах в отношении членов христианского меньшинства Исламской республики.

Ранее, 24 декабря, сообщалось, что экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе, которая отбывает 22-летнее заключение в тюрьме за злоупотребление властью и взяточничество, будет выпущена в следующем году по амнистии. Она находилась в заключении четыре года и девять месяцев по обвинению в злоупотреблении властью и взяточничестве.