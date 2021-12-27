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Мичков признан лучшим игроком сборной РФ в стартовом матче на МЧМ
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Мичков признан лучшим игроком сборной РФ в стартовом матче на МЧМ

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Форвард Матвей Мичков признан лучшим игроком российской молодежной сборной по хоккею в стартовом матче чемпионата мира-2022 против Швеции. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Игра между командами завершилась в воскресенье (утро понедельника по мск) со счетом 3:6 в пользу шведов.

Как напоминает издание, в составе россиян дубль оформил 17-летний Матвей Мичков, еще одна шайба на счету Федора Свечкова.

В команде Швеции отличились Оскар Олауссон, Симон Эдвинссон, Эмиль Андре, Александр Хольц, Теодор Нидербах и Даниэль Льюнгман, который забросил в пустые ворота.

Следующая встреча в рамках турнира у России состоится со Швейцарией. Матч пройдет 28 декабря и начнется в 0:30 мск.

Молодежный чемпионат мира проходит с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).

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