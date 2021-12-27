Эксперт заявил о вере США в безнаказанность угроз России

СМИ в Соединенных Штатах заявляют о якобы «нападении» России на Украину, выражая мнение американского истеблишмента. В правящих кругах уверены, что могут угрожать России без последствий, заявил 27 декабря эксперт в сфере международных отношений Джеймс Джатрас.

По его словам, власти США не опасается того, что понесет какое-либо наказание за угрозы в адрес России, Китая и Ирана.

«Эти люди по-прежнему думают, что им все и все подвластны. Что они могут гавкать и угрожать, и при этом ни Москва, ни Китай, ни, допустим, Иран им ничего не сделают», — рассказал Джатрас «Известиям».

Политолог заверил, что издания выражают мнение американского истеблишмента, а не президента США Джо Байдена, который «упал в глазах своих избирателей».

Эксперт также считает, что вице-президент Камала Харрис для избирателей является еще менее значимой фигурой, чем глава Белого дома.

26 декабря вице-президент США Камала Харрис пригрозила России «самыми сильными» санкциями из-за Украины. По ее словам, Вашингтон применить «санкции, которых вы еще не видели раньше»

Несколькими днями ранее бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер призвал Соединенные Штаты и западные страны-союзники ввести новые санкции против России. Он уверен, что это поможет предотвратить «агрессию» на Украине.

При этом американский консервативный журналист Патрик Бьюкенен отметил в своей статье, что властям Соединенных Штатов следует договориться с Россией по пунктам «ультиматума». Речь идет о двух соглашениях, в которых изложено видение Москвы по вопросу гарантий безопасности.

Западные СМИ в последнее время активно распространяют данные о якобы планах вторжения РФ на Украину и концентрации войск у границ. Москва не раз называла такие слухи вбросами и намеренным нагнетанием напряженности. 22 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег «горячие головы» на Украине от военного конфликта, подчеркнув, что Москва не хочет войны.