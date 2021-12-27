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Источник назвал дату восстановления корвета «Проворный» после пожара

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Корвет «Проворный» после пожара на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге может быть полностью восстановлен к 2026 году. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

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«Корвет «Проворный» смогут полностью восстановить после пожара не раньше, чем через пять лет», — отметил собеседник агентства.

По его словам, окончательные выводы о сроках восстановления корабля после заключения Объединенной судостроительной корпорации и представителей «Северной верфи».

Пожар на корабле «Северной верфи» случился вечером 17 декабря. В 22:49 огонь был локализован. По данным источника, площадь пожара составила 300 кв. м.

В результате возгорания пострадали три человека. Один из них госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, двое — в удовлетворительном. В числе пострадавших двое пожарных.

По информации источника в оборонно-промышленном комплексе, корпус строящегося корвета проекта 20385 «Проворный» при пожаре повреждений не получил, однако серьезно пострадала надстройка и главное антенно-мачтовое устройство корабля.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ после пожара на «Северной верфи». По данным СК, происшествие повлекло за собой причинение крупного ущерба.

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