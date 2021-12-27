Теннисист Андрей Рублев заболел коронавирусом

Российский теннисист и пятая ракетка мира Андрей Рублев сдал положительный тест на коронавирус. Об этом он сообщил в понедельник, 27 декабря, в своем аккаунте в Twitter.

«На данный момент я нахожусь в Барселоне, и, к сожалению, мой тест на COVID-19 оказался положительным. Я нахожусь в изоляции и следую всем предписаниям врачей. <…> Очень расстроен и обеспокоен происходящим. Пожалуйста, заботьтесь о себе и о людях, окружающих вас», — написал теннисист.

Спортсмен отметил, что полностью вакцинирован, но поедет в Австралию, где стартует в январе новый сезон, «только когда это будет безопасно для остальных». Он пообещал вернуться на корт при первой же возможности.

Рублев в этот день должен был вылететь в Австралию на Кубок ATP, напомнил «Спорт-Экспресс».

ATP Cup пройдет в Сиднее с 1 по 9 января 2022 года. Действующим победителем турнира является сборная России.

26 декабря стало известно, что российские хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и Михаил Сергачёв попали в COVID-протокол Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Включение в него может быть связано с рядом причин — от положительного теста на коронавирус до контакта с риском заражения.