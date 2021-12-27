Индивидуальные предприниматели с инвалидностью и без наемных работников получат статус социального предприятия, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития. Ведомство разработало соответствующий законопроект.

Это значит, что они смогут претендовать на специальные меры поддержки, причем как на нематериальные (консультации и образовательные мероприятия), так и на финансовые — например, гранты и льготные займы.

Статус социального предприятия появился в России в 2019 году, когда были внесены изменения в федеральный закон о развитии МСП. Сегодня на него могут претендовать малые и средние компании, не менее половины штата которых составляют социально уязвимые категории граждан, в том числе инвалиды, а расходы на оплату их труда достигают как минимум 25%. При этом индивидуальные предприниматели без наемных работников, которые сами относятся к категории инвалидов, на такой статус не имеют права.

На эту проблему обратил внимание глава правительства Михаил Мишустин на комиссии по вопросам развития МСП в начале декабря. Как следует из протокола по итогам заседания (есть в распоряжении «Известий»), он дал поручение Минэкономразвития и Минфину внести в правительство нормативный акт, который позволит ИП с инвалидностью без наемных работников получить статус социального предприятия.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Льготный билет: ИП с инвалидностью получат статус социального предприятия