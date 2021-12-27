Драка завязалась после концерта «Кипелова» в Калуге

Дворце культуры «КТЗ» в Калуге после концерты рок-группы «Кипелов» произошла драка. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщили в пресс-службе МВД по Калужской области.

Инцидент произошел еще 23 декабря вечером.

«В дежурную часть УМВД России по г. Калуге поступило сообщение от работников ДК «КТЗ» о конфликте с одним из посетителей концерта», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что потасовка началась после того, как один из зрителей выступления пожелал зайти за кулисы и пообщаться с кумиром, однако сотрудники дома культуры ему отказали.

В результате инцидента один человек получил телесные повреждения, добавили в полиции.

По информации МВД, на место были направлены сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые установили и опросили участников конфликта.

Материалы для дальнейшей проверки и принятия решения направлены по подследственности в следственные органы, заключили в ведомстве.

21 октября экс-солист группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок подрался с фанатом во время концерта в Полтаве. Экс-солист ударил пьяного фаната, в результате чего тот упал.

В конфликт вмешалась охрана, которая увела пострадавшего. После инцидента музыканты продолжили концерт.