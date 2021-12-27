В горных районах Камчатки объявлена лавинная опасность

Камчатский противолавинный центр выпустил штормовое предупреждение о повышенном риске схода лавин, сообщается на сайте организации.

Отмечается, что лавинная опасность объявлена в период с полудня 27 декабря по 30 декабря.

Предупреждение коснется горных территорий Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов. Также, по информации центра, не стоит приближаться к вулканам Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский, а также вулканам Ключевской группы.

Противолавинный Центр рекомендует руководителям организаций, выполняющим работы в горах, принять меры лавинной опасности.

Любителям экстремальных видов спорта туристам и охотникам следует быть предельно внимательными, и по возможности воздержаться от проведения мероприятий в горах в эти дни, добавили в пресс-службе центра.

В этот же день местный филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,2.

Ранее, 23 декабря, на Камчатке вводились ограничения на передвижение легкового и грузового транспорта из-за сильного ветра, штормовых явлений, перелива морской водой песчаной косы и размывом полотна дороги. Кроме того, не допускается проезд транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 т.

20 декабря в Камчатском крае вулканам Карымский и Шивелуч присвоили оранжевый код опасности. В любой момент мог произойти выброс пепла и газов.