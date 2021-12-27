Глава ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к Госдуме

Сегодня чуть больше трети опрошенных россиян одобряют работу Госдумы, рассказал в интервью «Известиям» генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Добавлю, что новый состав Думы себя еще не показал. Самые резонансные законопроекты, которые обсуждались в этом созыве – QR-коды, а это явно не та тема, которая могла бы повысить лояльность нашему главному представительному органу. Будем надеяться, что в следующем году новый созыв парламентариев проявит себя ярче», — подчеркнул Федоров.

Он также добавил, что пока в общественном мнении особого роста субъектности Думы не видно. Валерий Федоров также напомнил о том, партии постепенно обновляются. «Кажется, что они застыли, но это не так. Процессы идут, но медленнее, чем хотелось бы взыскательному избирателю. Думаю, основное обновление — ещё впереди», резюмировал Федоров.

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