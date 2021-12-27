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Восемь пешеходов пострадали при ДТП в Торонто

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В результате столкновения двух автомобилей в центре Торонто (Канада) пострадали восемь пешеходов, включая ребенка. Об этом сообщил в воскресенье, 26 декабря, CTV News со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что после столкновения двух машин, одна из них вылетела с проезжей части на тротуар и, перевернувшись, упала на пешеходов.

«Обе машины ехали на запад. Один из автомобилей наехал на полосу движения другого транспортного средства, заставив его перевернуться из-за удара», — отметили в полиции Торонто.

Кроме того, сообщается, что пострадавшие были доставлены в больницу, один из них — ребенок — находится в критическом состоянии.

30 ноября в канадском Лондоне (провинция Онтарио) восемь человек госпитализировали после наезда автомобиля на группу пешеходов. На одном из перекрестков, сообщил телеканал CBC, машина сбила людей на пешеходном переходе, после чего врезалась еще в несколько автомобилей. Отмечалось, что виновник ДТП не покинул место происшествия.

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