Авиакомпании РФ отказались от повышения цен в 2021 году

Российские авиакомпании в 2021 году были вынуждены снизить стоимость билетов из-за сильной конкуренции на внутреннем рынке, избыточной провозной емкости и медленно восстанавливающегося спроса. Об этом «Известиям» рассказали представители отрасли.

Стоимость авиабилетов на прямые рейсы «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» на внутренних воздушных линиях за 11 месяцев 2021 года снизилась примерно на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сказали «Известиям» в пресс-службе компании. Там добавили, что на международных направлениях в 2021 году тарифы «Аэрофлота» не менялись, но поскольку они обозначены в евро, то цена зависит от курсовой разницы и могла скорректироваться.

Средний тариф у S7 Airlines за 11 месяцев 2021 года был на 7% ниже, чем в допандемийный период (январь – ноябрь 2019 года), сообщила «Известиям» пресс-секретарь S7 Group Тамара Никифорова. По ее словам, на внутренних линиях ценник сократился на 9%.

Хотя спрос еще недостаточно восстановился, перевозчики в 2021 году начали активно наращивать провозные емкости, особенно на внутреннем рынке, сказали «Известиям» в S7. Конкуренция была максимальной и сильно повлияла на экономику бизнеса, особенно в летнем сезоне, продолжила Тамара Никифорова.

У «Уральских авиалиний» цены на авиабилеты в сравнении с 2019 и 2020 годами практически не выросли. Как сообщила «Известиям» пресс-секретарь компании Вера Гасникова, авиакомпания не может увеличивать стоимость билетов, так как выставленные на рынке емкости превышают спрос, особенно вне пиковых сезонов, а перевозчики борются между собой за пассажира только ценой. С этим же связаны частые распродажи (один-два раза в месяц), добавила она.

Smartavia за год снизила тарифы на своих регулярных маршрутах на 25-35% по сравнению с 2019 годом, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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