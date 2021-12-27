Банки хотят обмениваться данными о клиентах

Центробанк разрабатывает концепцию передачи информации о клиентах с их согласия между участниками рынка через открытые программные интерфейсы.

Доступ кредитных организаций к этим сведениям поможет улучшить финансовую доступность и конкуренцию в сегменте, а также будет способствовать созданию новых цифровых сервисов для компаний и граждан, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ.

Проработка такой системы внесена в план развития на 2022-2024 года.

В ФАС поддерживают запуск обмена данными между финансовыми организациями. Крупные банки накапливают значительные массивы данных и получают преимущество перед небольшими компаниями в оценке заемщиков, аналитике, разработке новых продуктов и т.д. Поэтому предоставление услуг по созданию моделей на основе этих сведений для других участников рынка на платной основе и прозрачных условиях поможет выровнять конкуренцию, считают в антимонопольной службе.

Кредитные организации согласны, что система по обмену данными между участниками рынка необходима и предлагают наладить такой же доступ к сведениям и с ритейлом, рассказал вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков.

В ряде банков положительно оценили введение такого сервиса. Особенно есть запрос на обмен данными о транзакциях клиентов, это позволит более точно рассчитывать кредитный рейтинг и уменьшить риски потерь, подчеркнул заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр.

При этом в создании такой системы должно участвовать государство и следить, чтобы информация о клиентах была обезличенной, а доступ к сведениям оставался публичным, сообщил председатель правления АКБ «Держава» Алексей Скородумов.

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Безличные данные: банки начнут обмениваться информацией о клиентах