Во Франции задержали подозреваемого в поставке компонентов для химоружия в Сирии

На юге Франции задержан подозреваемый в поставке компонентов для производства химического оружия в Сирии. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в судебной системе.

Отмечается, что подозреваемый — 60-летний француз сирийского происхождения, который владеет некой судоходной компанией.

Как, пишет агентство, после задержания его доставили в Париж, где ему предъявили обвинения в «заговоре с целью совершения преступлений против человечности» и «причастности к военным преступлениям».

Совбез ООН принял резолюцию об уничтожении химического оружия в Сирии в сентябре 2013 года. В 2014 году из страны вывезли и ликвидировали 1 200 тонн химоружия.

7 октября замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить сообщил о подготовке террористами инсценировки «химической атаки» на линии соприкосновения около населенных пунктов Кансафра и Кдура в Сирии. По его словам, провокация организована привлечением организации «Белые каски» и местных медиаресурсов.