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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на острове Крит

Мужчину госпитализировали из московского метро с травмой головы

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Мужчина получил серьезную травму головы на станции «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 27 декабря.

Очевидцы рассказали, что в метрополитене с пробитой головой без сознания лежит неизвестный мужчина. Прибывшей бригадой скорой помощи он был госпитализирован.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства инцидента.

Ранее, 22 ноября, в московском метро пассажир упал под поезд и погиб. Трагедия произошла на станции МЦК «Угрешская». Человек упал на пути перед прибывающим поездом и получил травмы, несовместимые с жизнью.

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