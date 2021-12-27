Мужчину госпитализировали из московского метро с травмой головы

Мужчина получил серьезную травму головы на станции «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 27 декабря.

Очевидцы рассказали, что в метрополитене с пробитой головой без сознания лежит неизвестный мужчина. Прибывшей бригадой скорой помощи он был госпитализирован.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства инцидента.

Ранее, 22 ноября, в московском метро пассажир упал под поезд и погиб. Трагедия произошла на станции МЦК «Угрешская». Человек упал на пути перед прибывающим поездом и получил травмы, несовместимые с жизнью.