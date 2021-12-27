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Новый «Человек-Паук» первым собрал $1 млрд после начала пандемии

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Третья часть нового фильма о приключениях Питера Паркера «Человек-паук: Нет пути домой» собрала $1 млрд в мировом прокате на 12-й день после релиза. Об этом сообщило в воскресенье, 26 декабря, издание Hollywood Reporter.

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Таким образом, фильм с Томом Холландом в главной роли стал первой кинокартиной, собравшей миллиардную кассу, с начала пандемии коронавируса.

Как отмечает издание, новый «Человек-паук» занял третье место по скорости сбора кассы в $1 млрд наравне со «Звездными войнами: пробуждение силы».

Быстрее такую сумму собрали только «Мстители: Финал» (5 дней) и «Мстители: Война бесконечности» (11 дней).

Для студии Sony новая история о Человеке-Пауке стала самым прибыльным фильмом на американском рынке, который по состоянию на пятницу принес ей $405,5 млн.

«Человек-Паук: Нет пути домой» — 49-й фильм в истории, который собрал $1 млрд в прокате, и вторым в истории франшизы — после предшественника «Человек-Паук: Вдали от дома».

Ранее, 24 декабря, сообщалось, что новый третий фильм о Питере Паркере стал самой кассовой лентой Голливуда в 2021 году. В российском прокате фильм собрал уже более 1 млрд рублей.

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