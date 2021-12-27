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Авиакомпании могут сохранить цены на билеты в 2022 году

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Авиакомпании могут сохранить цены на билеты в 2022 году, передает телеканал «Известия».

На рынке перевозок внутри страны сейчас высокая конкуренция. Количество полетов за рубеж отстает от докризисного уровня. Поэтому лайнеры для международных рейсов летают внутри страны. В итоге, по словам экспертов, стоимость билетов снизилась на 10% по сравнению с 2019 годом. На будущие цены окажет влияние рост числа рейсов за границу и развитие лоукостеров в России. Падение тарифов произошло на фоне роста расходов компаний. Авиатопливо подорожало на 75%, обслуживание в аэропортах — на 15%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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