Авиакомпании могут сохранить цены на билеты в 2022 году, передает телеканал «Известия».

На рынке перевозок внутри страны сейчас высокая конкуренция. Количество полетов за рубеж отстает от докризисного уровня. Поэтому лайнеры для международных рейсов летают внутри страны. В итоге, по словам экспертов, стоимость билетов снизилась на 10% по сравнению с 2019 годом. На будущие цены окажет влияние рост числа рейсов за границу и развитие лоукостеров в России. Падение тарифов произошло на фоне роста расходов компаний. Авиатопливо подорожало на 75%, обслуживание в аэропортах — на 15%.

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