Экс-депутат Госдумы Владимир Гридин, который, по версии следствия, может быть крупнейшим владельцем шахты «Листвяжная», вероятно, является подданным Монако, сообщили источники «Известий».

Предполагается, что гражданство этого княжества он получил еще в 2018 году, сообщил собеседник издания. Ранее считалось, что бизнесмен сбежал в Монако, но, вероятно, его семья перебралась туда несколькими годами раньше, следует из данных открытых источников, с которыми ознакомились «Известия». Сведений о подданстве Гридина Монако в Федеральную миграционную службу не поступало, добавил источник.

Светлана Гридина — невестка экс-депутата, супруга его второго сына Сергея — резидент княжества с 2015 года, живет в Монако вместе с мужем и детьми, следует из открытых данных. Женщина сама делилась этой информацией в интервью.

В базе налоговой службы Монако указано, что Светлана Гридина руководит частным детским клубом. Cheeky Monkeys Club (в переводе с английского «Клуб дерзких обезьян») с уставным капиталом €15 тыс. расположен на бульваре де Мулин, 32. Приглашает на занятия детей от трех до восьми лет, следует из данных налоговой.

Согласно документам, руководителем клуба Светлана стала в декабре 2015 года. Копия протокола о ее назначении подана в генеральный реестр судов Монако для расшифровки и размещения там в соответствии с законом княжества.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пускаться в берега: теневой владелец «Листвяжной» может быть гражданином Монако