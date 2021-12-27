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Стало известно о несчастных случаях на горке до гибели подростка на «ватрушке»

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На горке в Москве, где, катаясь на тюбинге, погиб 15-летний подросток, уже не раз происходили несчастные случаи. Об этом рассказал «Известиям» в воскресенье, 26 декабря, местный житель.

По его словам, были случаи, когда некоторые катающиеся со склона неудачно наезжали на трамплин, в результате чего получали травмы.

Так, во время съезда с горки 19-летний парень сломал ногу, уточнил мужчина.

Однако, по его словам, серьезных травм детям удавалось избежать из-за снега, который смягчал приземление.

О смерти подростка на юге Москвы стало известно ранее в воскресенье. Трагедия произошла на Каширском шоссе у дома № 59. Юноша съезжал с необорудованного склона на «ватрушке», на высокой скорости врезался в дерево и погиб. Перед тем как потерять сознание, он успел сказать подбежавшим к нему взрослым, что не чувствует рук.

Медики, прибывшие на место, констатировали смерть ребенка, которая наступила практически мгновенно. Предварительно, смерть наступила из-за перелома позвоночника.

На кадрах с места происшествия видно, что горка представляет собой крутой склон, поросший деревьями и имеющий некое подобие трамплина.

По факту гибели мальчика столичные следователи начали проверку.

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