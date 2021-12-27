На 47-м году жизни умер бывший шеф-редактор журнала Tatler Эдуард Дорожкин. О том, что его не стало, 26 декабря сообщила его коллега Аннета Решетова.

«Эдуарда больше нет. <...> И в это невозможно поверить», — написала Решетова в Facebook и опубликовала совместную фотографию с Дорожкиным, которая была сделана в сентября текущего года.

Позднее на сайте Tatler подтвердили информацию о смерти Дорожкина.

Причина смерти Дорожкина не уточняется



Дорожкин писал для газеты «Ведомости». Также некоторое время он занимал должность шеф-редактора в журналах Tatler и L'Officiel. После этого он возглавил газеты «На Рублевке Life» и «На Новой Риге Life».