Задержан угрожавший «гранатой» охранникам ТЦ «Метрополис» мужчина

Сотрудники уголовного розыска полиции Москвы задержали мужчину, который пытался похитить товар в ТЦ «Метрополис», а после показал охранникам предмет, похожий на гранату. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

«Менее двух часов понадобилось сотрудникам уголовного розыска столичной полиции для установления личности злоумышленника, им оказался гражданина 1974 года рождения, он задержан», — говорится в сообщении.

По информации полиции, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, добавили в МВД.

Ранее в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщала об эвакуации посетителей ТЦ «Метрополис» после сообщения о вооруженном мужчине.

Отмечалось, что неизвестный пытался похитить товар. Охранники магазина «Золотое яблоко» задержали мужчину и отвели его в подсобное помещение. Там злоумышленнику предложили заплатить за товар, в противном случае будет вызвана полиция. Мужчина ответил охранникам в грубой форме и достал предмет, напоминающий гранату. Охранники выбежали из комнаты, злоумышленник покинул помещение вслед за ними.

На месте работала следственно-оперативная группа.