СК начал проверку после гибели катающегося на «ватрушке» подростка в Москве

Следователи в Москве проводят проверку по факту гибели 15-летнего мальчика, который врезался в дерево на тюбинге и умер. Об этом сообщили в воскресенье, 26 декабря, в столичном СУ СК.

«По данному факту проводится процессуальная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится на сайте ведомства.

Сейчас следователи проводят проверочные мероприятия на месте, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, добавили в СК.

О смерти подростка в Москве стало известно ранее в воскресенье. Трагедия произошла на Каширском шоссе у дома 59. Юноша съезжал с необорудованного склона на «ватрушке», на высокой скорости врезался в дерево и погиб. Перед тем, как потерять сознание, он успел сказать подбежавшим к нему взрослым, что не чувствует рук.

Медики, прибывшие на место, констатировали смерть ребенка, которая наступила практически мгновенно. Предварительно, смерть наступила из-за перелома позвоночника.