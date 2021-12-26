Футболиста «Ланса» задержали за нападение на бывшую девушку

Защитника французского футбольного клуба (ФК) «Ланс» и игрока сборной Аргентины Факундо Медина задержали по обвинению в нападении на его бывшую девушку. Об этом сообщает издание L'Equipe в воскресенье, 26 декабря.

Инцидент произошел в квартире аргентинского футболиста в Па-де-Кале в ночь с 24 на 25 декабря. Бывшая подруга приехала к футболисту на празднование рождества. Там между Мединой, его экс-девушкой и ее отцом вспыхнула ссора, которая завершилась применением физической силы.

Сам футболист отрицает обвинения в применении насилия, пишет «Спорт-Экспресс».

Пресс-служба «Ланса» уже отреагировала на инцидент, призвав к честному разбирательству.

«Клуб узнал, что один из игроков команды стал предметом уголовного разбирательства из-за частного спора. В этом случае существует много неясных обстоятельств — клуб призывает к максимальной сдержанности и предоставляет компетентным органам право пролить свет на факты данного дела», — говорится в заявлении.

Медина выступает за французский «Ланс» с лета 2020 года.

Ранее, 12 декабря, сообщалось, что бывший тренер молодежных команд «Барселоны» Альберт Бенайжес подозревается в сексуальном насилии по отношению к несовершеннолетним игрокам.

Всего 60 человек дали показания против экс-тренера. По их словам, мужчина, в частности, мастурбировал рядом с 13-летними мальчиками, показывал подросткам разных полов порнографические фильмы, а также прикасался к ним.