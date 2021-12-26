Прямой эфир
Мир
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на острове Крит
Мир
Президент Чехии указал на последствия от прихода к власти талибов
Общество
Момент инцидента в ТЦ «Метрополис» в Москве попал на видео
Спорт
Аршавин прокомментировал сообщения о возможном уходе Дзюбы из «Зенита»
Общество
Глава СПЧ заявил о готовности обсудить обучение девятилетней студентки МГУ
Политика
Пушков оценил шансы на успех предстоящего совета Россия–НАТО
Общество
Девушка Хованского высказалась о возможном изменении ему меры пресечения
Общество
Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Мир
Пытавшегося попасть с арбалетом в Виндзорский замок проверят психиатры
Происшествия
В ТЦ «Метрополис» прошла эвакуация после сообщения о вооруженном мужчине

Футболиста «Ланса» задержали за нападение на бывшую девушку

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Защитника французского футбольного клуба (ФК) «Ланс» и игрока сборной Аргентины Факундо Медина задержали по обвинению в нападении на его бывшую девушку. Об этом сообщает издание L'Equipe в воскресенье, 26 декабря.

Инцидент произошел в квартире аргентинского футболиста в Па-де-Кале в ночь с 24 на 25 декабря. Бывшая подруга приехала к футболисту на празднование рождества. Там между Мединой, его экс-девушкой и ее отцом вспыхнула ссора, которая завершилась применением физической силы.

Сам футболист отрицает обвинения в применении насилия, пишет «Спорт-Экспресс».

Пресс-служба «Ланса» уже отреагировала на инцидент, призвав к честному разбирательству.

«Клуб узнал, что один из игроков команды стал предметом уголовного разбирательства из-за частного спора. В этом случае существует много неясных обстоятельств — клуб призывает к максимальной сдержанности и предоставляет компетентным органам право пролить свет на факты данного дела», — говорится в заявлении.

Медина выступает за французский «Ланс» с лета 2020 года.

Ранее, 12 декабря, сообщалось, что бывший тренер молодежных команд «Барселоны» Альберт Бенайжес подозревается в сексуальном насилии по отношению к несовершеннолетним игрокам.

Всего 60 человек дали показания против экс-тренера. По их словам, мужчина, в частности, мастурбировал рядом с 13-летними мальчиками, показывал подросткам разных полов порнографические фильмы, а также прикасался к ним.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021