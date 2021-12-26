Байден и папа Римский выразили соболезнования в связи со смертью Туту

Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи со смертью лауреата Нобелевской премии мира, архиепископа из ЮАР Десмонда Туту. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 26 декабря.

Американский лидер назвал Туту одним из отцов-основателей Южной Африки, отметив его «служение Евангелию посредством продвижения расового равенства и примирения в родной Южной Африке».

«От имени семьи Байденов мы направляем самые искренние соболезнования его жене Лее, детям, внукам и правнукам. От имени народа Соединенных Штатов мы шлем глубочайшие соболезнования народу Южной Африки, который оплакивает потерю одного из своих самых значимых отцов-основателей», — говорится в заявлении американского лидера.

Кроме того, Байден отметил, «мужеством и нравственной ясностью» Туту вдохновил решимость США изменить политику страны «в отношении репрессивного режима апартеида в Южной Африке».

Соболезнования из-за смерти Туту выразил также папа Римский Франциск. От его имени госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил апостольскому нунцию в ЮАР архиепископу Питеру Брайану Уэллсу телеграмму, в которой говорится, что понтифик доверяет душу усопшего «любящему милосердию всемогущего Бога».

Ранее в воскресенье канцелярия президента ЮАР сообщила о смерти лауреата Нобелевской премии мира 1984 года архиепископа Десмонда Туту. Президент страны Сирил Рамафоса выразил от имени всех южноафриканцев глубокую скорбь в связи с кончиной Туту.

Архиепископ умер в возрасте 90 лет в Кейптауне, он был последним остававшимся в живых лауреатом Нобелевской премии из Южной Африки, говорилось в сообщении канцелярии.

Десмонд Туту — англиканский архиепископ Кейптаунский, активный борец с политикой расовой дискриминации и сегрегации коренного населения страны. В 1984 году стал лауреатом Нобелевской премии мира «за мужество и героизм, проявленные в борьбе против апартеида». В 2013 году Туту получил Темплтоновскую премию.