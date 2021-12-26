В мире сделали почти 9 млрд прививок от COVID-19

Более 8,95 млрд вакцинированных от коронавируса насчитывается в 184 странах мира, следует из статистики Bloomberg на воскресенье, 26 декабря.

По подсчетам агентства, на каждые 100 человек приходится около 116 доз. В среднем ежедневно в мире делают более 43,4 млн прививок от COVID-19.

«Самая масштабная кампания по вакцинации в истории человечества продолжается: в целом было введено свыше 8,95 млрд доз», — говорится в публикации.

Отмечается также, что при условии сохранения таких темпов вакцинации потребуется еще пять месяцев прежде чем 75% мирового населения получат хотя бы одну дозу вакцины, тогда жизнь на планете «вернется нормальное русло».

Эксперты уточнили, что на данный момент в 38 странах мира хотя бы одной дозой препарата от коронавируса привиты 75% населения.

При этом процесс вакцинации проходит быстрее в 10 раз в странах с более высоким уровнем доходов, чем в странах с более низким уровнем.

Так, на сегодняшний день в Китае прививки от COVID-19 сделали 2,7 млрд раз, полностью процесс вакцинации завершили 85,2% жителей страны, во Франции насчитывается 79,6% привитого населения, в ФРГ — 70,9%, в Великобритании — 70,7%.

При этом в Республике Конго привиты 0,1% населения, в Чаде — 0,5%, на Гаити — 0,6%, в Йемене — 1,2%.

В России, по данным агентства, сделано 143,69 млн прививок, это 44,4% полностью вакцинированного населения.

24 декабря президент России Владимир Путин заявил, что эпидемия COVID-19 не отступила, число ежедневных новых случаев заболевания и потерь еще велико. Он призвал контролировать вопросы здравоохранения и комплекс мер против коронавируса, в том числе в период новогодних праздников.

В тот же день вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 60,4%. Она также заявила, что вакцинацию полного цикла прошли 73 млн раз.

17 декабря Голикова указала на то, что власти российских регионов должны наращивать темпы вакцинации от коронавирусной инфекции перед новогодними праздниками. Она отметила, что праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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