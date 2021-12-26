Прямой эфир
Мир
Daily Express сообщил о планах Британии эвакуировать военных с территории Украины
Экономика
Минэк назвал недостоверными данные о требовании ЕС €290 млрд от России
Мир
На Украине объяснили постановку женщин на воинский учет
Спорт
Аршавин прокомментировал сообщения о возможном уходе Дзюбы из «Зенита»
Общество
Глава СПЧ заявил о готовности обсудить обучение девятилетней студентки МГУ
Политика
Пушков оценил шансы на успех предстоящего совета Россия–НАТО
Общество
Девушка Хованского высказалась о возможном изменении ему меры пресечения
Общество
Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Мир
Пытавшегося попасть с арбалетом в Виндзорский замок проверят психиатры
Происшествия
В ТЦ «Метрополис» прошла эвакуация после сообщения о вооруженном мужчине
Сюжет:

Президент Чехии указал на последствия от прихода к власти талибов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация в мире ухудшилась после капитуляции НАТО Афганистане и прихода к власти движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Такое мнение выразил президент Чехии Милош Земан в рождественском обращении к гражданам страны.

Если бы да Кабул: ЕС обсуждает план возвращения миссии в Афганистан
На каких условиях европейцы отправят дипломатов в страну

«Ситуация в области безопасности в мире ухудшилась после капитуляции Североатлантического альянса в Афганистане, который восстановил террористическое движение «Талибан», — говорится в заявлении, опубликованном, 26 декабря.

Чешский лидер заявил, что приход к власти движения грозит серьезными негативными последствиями для Европы. Так, по его словам, в регионе увеличатся миграционные потоки из Афганистана, а также возрастет риск новых террористических действий, подобных атакам на башни-близнецы в Нью-Йорке в 2001 году.

Ранее, 23 декабря, президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, признание талибов будет исходить из реалий и «из того, что все-таки силы, которые оказались во главе Афганистана, будут настраиваться на то, чтобы в руководстве страной были представлены все этнические группы».

Однако, по его словам, поскольку у России открыты границы со среднеазиатскими республиками, возможно проникновение в страну экстремистских элементов, и это не может не вызывать тревоги.

17 ноября глава миссии ООН в Афганистане Дебора Лайонс заявила, что талибы не справляются с ростом террористической организации в Афганистане.

Тогда же постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что угроза распространения терроризма и наркотиков из Афганистана на соседние страны реальна. Он выразил надежду на то, что талибы продолжат выполнять свои обещания по искоренению этих вызовов.

10 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что более 20 террористических структур в настоящее время функционируют в Афганистане. Он подчеркнул, что это главная проблема, исходящая с афганского направления.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021