Президент Чехии указал на последствия от прихода к власти талибов

Ситуация в мире ухудшилась после капитуляции НАТО Афганистане и прихода к власти движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Такое мнение выразил президент Чехии Милош Земан в рождественском обращении к гражданам страны.

«Ситуация в области безопасности в мире ухудшилась после капитуляции Североатлантического альянса в Афганистане, который восстановил террористическое движение «Талибан», — говорится в заявлении, опубликованном, 26 декабря.

Чешский лидер заявил, что приход к власти движения грозит серьезными негативными последствиями для Европы. Так, по его словам, в регионе увеличатся миграционные потоки из Афганистана, а также возрастет риск новых террористических действий, подобных атакам на башни-близнецы в Нью-Йорке в 2001 году.

Ранее, 23 декабря, президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, признание талибов будет исходить из реалий и «из того, что все-таки силы, которые оказались во главе Афганистана, будут настраиваться на то, чтобы в руководстве страной были представлены все этнические группы».

Однако, по его словам, поскольку у России открыты границы со среднеазиатскими республиками, возможно проникновение в страну экстремистских элементов, и это не может не вызывать тревоги.

17 ноября глава миссии ООН в Афганистане Дебора Лайонс заявила, что талибы не справляются с ростом террористической организации в Афганистане.

Тогда же постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что угроза распространения терроризма и наркотиков из Афганистана на соседние страны реальна. Он выразил надежду на то, что талибы продолжат выполнять свои обещания по искоренению этих вызовов.

10 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что более 20 террористических структур в настоящее время функционируют в Афганистане. Он подчеркнул, что это главная проблема, исходящая с афганского направления.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.