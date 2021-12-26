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В ТЦ «Метрополис» прошла эвакуация после сообщения о вооруженном мужчине

Момент инцидента в ТЦ «Метрополис» в Москве попал на видео

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Инцидент с мужчиной, который показал охранникам торгового центра «Метрополис» в Москве предмет, похожий на гранату, попал на видео.

По предварительным данным, неизвестный пытался похитить товар. Охранники магазина «Золотое яблоко» задержали мужчину и отвели его в подсобное помещение. Там злоумышленнику предложили заплатить за товар, в противном случае будет вызвана полиция.

Мирно решать вопрос мужчина не согласился. Он ответил охранникам в грубой форме и достал предмет, напоминающий гранату. После этого охранники выбежали из комнаты, вслед за ними помещение покинул и злоумышленник.

Об эвакуации людей из ТЦ после информации о вооруженном мужчине сообщалось ранее 26 декабря. По предварительным данным, разыскивается мужчина с бородой кавказской внешности, ростом около 170 см с черной сумкой. Также отмечается, что на нем надета черная бейсболка.

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