Пытавшегося попасть с арбалетом в Виндзорский замок проверят психиатры

Вооруженный мужчина, проникший 25 декабря на территорию Виндзорского замка, где встречала Рождество королева Великобритании Елизавета II, может страдать психическим расстройством. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

«Мужчина был помещен под стражу, была проведена оценка его психического состояния. Он был помещен в специализированное учреждение в соответствии с законом о психическом здоровье и находится под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.

В полиции также подтвердили, что у 19-летнего мужчины был изъят арбалет. Его подозревают в проникновении на охраняемую территорию, а также в незаконном владении оружием.

О задержании вооруженного мужчины сообщалось 25 декабря. Члены королевской семьи были проинформированы об инциденте.

Ранее Sky News со ссылкой на Букингемский дворец сообщил, что Елизавета II проведет Рождество в Виндзорском замке, а не в Сандрингемском дворце, где традиционно отмечает этот праздник. Члены королевской семьи во время праздников также приедут в Виндзор. Празднование переносится в Виндзор второй год подряд из-за пандемии коронавируса.