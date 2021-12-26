Daily Express сообщил о планах Британии эвакуировать военных с территории Украины

Вооруженные силы Великобритании имеют план эвакуации своих военных с территории Украины в случае обострения ситуации. Об этом 26 декабря сообщает Daily Express.

«Военное руководство должно провести всеобъемлющий обзор (британской учебной миссии. — Ред.) Orbital, чтобы гарантировать, что весь персонал Соединенного Королевства может быть безопасно выведен», — сказано в материале издания.

Сообщается, что большая часть войск Британии на Украине расположена в городе Яворов Львовской области, также группа офицеров штаба находится в Киеве. По информации источников журналистов, они должны направиться к границе с Польшей.

В случае эскалации вокруг Украины приказ об эвакуации направит начальник британского управления совместных операций штаба генерал-полковник Чарли Стрикланд. Отмечается, что его подчиненные наблюдают за ситуацией.

Также в материале говорится, что более сотни военнослужащих Соединенного Королевства занимаются обучением украинских бойцов.

7 декабря CNN сообщила, что американские власти изучают возможность и способы эвакуации своих граждан с Украины на фоне слухов о якобы возможном вторжении РФ. Отмечалось, что Пентагон рассматривает разные варианты вывоза сограждан — от эвакуации «второстепенных госслужащих» до более масштабных мер.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросами. По его словам, публикация таких статей является «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».

23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах России по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. Как указал президент, «есть ощущение, что нас предупреждают».