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В Минэнерго назвали недостоверными данные о требовании ЕС €290 млрд от России

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В Минэнерго РФ прокомментировали «Известиям» данные о требовании ЕС €290 млрд от России. В министерстве отметили, что данная информация не является достоверной.

«Информация о том, что ЕС «требует от России 290 млрд евро» в рамках спора, не является достоверной. Требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер Российской Федерации, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО. В 290 млрд евро ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб», - отмечается в сообщении.

Отмечается, что правила ВТО не предполагают "выплат" каких-либо "компенсаций".

25 декабря сообщалось, что ЕС обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО), предъявив России претензии на €290 млрд. На такую сумму, как утверждают в Европе, Россия «дискриминировала» европейские товары политикой импортозамещения.

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