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В Нижегородской области 11 человек пострадали из-за ультрафиолетовой лампы

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11 человек в Дзержинске Нижегородской области обратились за помощью к медикам с признаками поражения глаз ультрафиолетовым светом после корпоратива, семерых из них госпитализировали. Об этом 26 декабря сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

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«За медицинской помощью обратились 11 человек с признаками электроофтальмии. По состоянию на 15:40 26 декабря, в лечебные организации госпитализированы семь человек», — написал он на своей странице в Instagram.

По словам министра, корпоратив состоялся в ночь на 26 декабря в одном из кафе города, в нем принимали участие 15 человек. В помещении работала ультрафиолетовая лампа.

5 августа сообщалось, что в Китае разработали новую ультрафиолетовую дезинфекционную лампу, которая с эффективностью 99,99% обеззараживает поверхности от коронавируса.

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