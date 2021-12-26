Фестиваль «Игринский лед – 2021» завершился в Удмуртии

В поселке Игра (Республика Удмуртия) на площади у дворца культуры и спорта «Нефтяник» появились фигуры изо льда. Их создали в рамках III республиканского фестиваля ледовых скульптур «Игринский лед – 2021».

В мероприятии приняли участие 15 опытных мастеров и художников из Селтинского, Ярского, Увинского, Малопургинского и Игринского районов. За шесть дней они изготовили уникальные ледовые композиции. Все работы были завершены 23 декабря, пишет ИА «Сусанин».

В Томске с 12 по 18 февраля состоится фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск». Более 30 мастеров изваяют 16 скульптур на тему «Многонациональная культура Томска». В городской администрации рассказали, что скульптуры украсят Новособорную площадь. Темой фестиваля станет «Народное искусство и нематериальное культурное наследие народов».