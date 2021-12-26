Песков усомнился в намерении Зеленского посетить саммит лидеров СНГ

Президент Украины Владимир Зеленский не посетит неформальный саммит лидеров стран СНГ, запланированный на следующей неделе в Санкт-Петербурге, хотя может это сделать. Об этом 26 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Зеленский может приехать, безусловно, но я не думаю, что он это сделает», — сказал он со смехом, отвечая на вопросы журналиста Владимира Соловьева в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Кроме того, пресс-секретарь Кремля согласился с репликой журналиста о том, что главное в случае с Украиной — «не решать военным путем гражданский конфликт в Донбассе».

«Это то, о чем неоднократно говорил президент [РФ Владимир] Путин, и это то, что прекрасно знают в Киеве, это то, что прекрасно знают в Вашингтоне. Но, видите, одернуть Киев почему-то никто не хочет», — отметил он.

Пескова также спросили, не пытается ли Зеленский «выйти на связь», чтобы обсудить этот вопрос.

«Вы знаете, что Зеленский хочет пообсуждать [данную тему] с Путиным как со стороной конфликта. Вопрос урегулирования — вопрос не к Путину», — ответил Песков. При этом он пояснил, что президент России готов пообщаться с украинским коллегой по поводу двусторонних отношений.

По словам пресс-секретаря главы государства, Россия никогда ни на кого не нападала первой, но у других стран не получилось и сделать ее жертвой.

«Послушайте, Россия никогда первой ни на кого не нападала. Вспомните историю, нас хотели сделать жертвой, но, слава богу, ни у кого это не получилось», — подчеркнул он, отвечая на вопросы Соловьева о ситуации вокруг Украины.

Песков также обратил внимание, что НАТО постепенно проникает на территорию Украины, в будущем фактически может остаться только формализация этого процесса.

«Мы видим, что делает НАТО, мы видим маневры у наших границ, мы видим поставки огромного количества техники. Они через Грецию завозят и по другим направлениям. Эта техника начинает проникать на территорию Украины, туда начинают заезжать военные инструкторы, коих там уже несколько тысяч. Постепенно НАТО проникает на территорию Украины, и потом фактически останется только формализация этого процесса», — указал он.

Ранее, 21 декабря, президент Украины сообщил, что готов встретиться с Путиным в любом формате. Он отметил, что диалог может состояться как с привлечением посредников, так и напрямую с руководством России. По словам политика, Киев «не боится» разговора с Москвой.

В октябре Песков заявил, что перспективы для переговоров Путина и Зеленского не просматриваются из-за действий украинских властей, которые не выполняют Минские договоренности. Он добавил, что с украинским лидером очень сложно вести переговоры, так как он считает Россию участником конфликта в Донбассе, что, по словам пресс-секретаря Кремля, совершенно не соответствует действительности.