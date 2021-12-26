Глава СПЧ заявил о готовности обсудить обучение девятилетней студентки МГУ

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев 26 декабря прокомментировал просьбу члена СПЧ, академика РАО Александра Асмолова приостановить обучение девятилетней Алисы Тепляковой в Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова.

Фадеев отметил, что готов помочь организовать обсуждение ситуации с обучением девочки в вузе.

«Я не специалист в этой области, и здесь речь идет о судьбе ребенка, я никакие свои соображения высказывать не имею права. Мне кажется, что уполномоченный по правам ребенка (Мария Львова-Белова. — Ред.) здесь более уместен, но если мы поймем, что мое участие будет разумно, то я готов помочь организовать какое-то обсуждение», — сказал Фадеев «РИА Новости».

Ранее в этот же день стало известно, что Асмолов направил письмо главе СПЧ Валерию Фадееву, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой с просьбой приостановить обучение Алисы в МГУ. Он назвал ситуацию «опасным социально-психологическим экспериментом», который может повлечь за собой нарушения психического развития девочки.

В свою очередь, отец Тепляковой заявил, что Асмолов не имеет права выступать с заявлениями по поводу учебы его ребенка. Также мужчина заверил, что слова члена СПЧ не имеют никакого отношения к действительности и его заявление является «нарушением неприкосновенности личной жизни». Мать девочки Наталья также отреагировала на обращение Асмолова.

О том, что школьница из Москвы сдала ЕГЭ в восемь лет, стало известно 9 июля. Она окончила школу № 626, сдала экзамен и получила аттестат за 11-й класс.

В августе сообщалось, что Алиса Теплякова не поступила на бюджетное место на психологическом факультете МГУ. Ее отец рассказал, что девочка будет учиться на договорной основе.

21 декабря девочка сдавала предмет «введение в психологию». По некоторым данным, она неправильно ответила на вопрос и, расстроившись, выбежала из аудитории прежде объявления оценки. В пресс-службе вуза отметили, что комиссия ждала девочку, чтобы сообщить результат, но ее отец Евгений Тепляков «устроил скандал».

Сообщалось, что Тепляков напал на заведующего кафедрой. Сотрудники вуза вызвали полицию, но конфликт удалось разрешить до приезда правоохранителей.

В беседе с «Известиями» отец рассказал, что процедура экзамена была нарушена, также не были озвучены критерии оценки. Девочка была подготовлена для экзамена в устной форме, однако ей не предоставили возможность сдачи в таком формате. По словам Теплякова, его ребенка «полтора часа пытали и удерживали, несмотря на требование родителей вернуть его».