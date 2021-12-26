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Последствия снегопада в Рязани ликвидируют в круглосуточном режиме

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Мэрия Рязани отчиталась от уборке снега. Дирекция благоустройства в круглосуточном режиме ликвидирует последствия снегопада. На уборке были задействованы 20 машин, которые в составе четырёх колонн расчищали все районы города.

Особое внимание уделялась дорогам, по которым проходят маршруты общественного транспорта, а также спускам и подъемам на путепроводах, перекресткам, пешеходным переходам. Как отмечает 62INFO.ru, глава администрации Елена Сорокина поручила очистить город от последствий снегопада к понедельнику, 27 декабря.

В середине декабря губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил недовольство уборкой снега в столице региона. По его словам, от местных жителей поступило много обращений и жалоб. Глава региона поручил Госжилинспекции провести работу с УК и ТСЖ на предмет содержания территорий в надлежащем состоянии. Коммунальщиков он попросил не экономить на комфорте людей и предоставлять качественные услуги.

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