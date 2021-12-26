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The Independent заявила о родстве мировоззрения россиян и украинцев

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Взгляды народа России по целому ряду вопросов значительно ближе к мировоззрению украинцев, поляков и венгров, чем жителей Западной Европы. Об этом 25 декабря написала британская газета The Independent.

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«Врожденный социальный консерватизм <…> роднит российское мировоззрение — в таких вопросах, как однополые браки, гендерная подвижность и уважение к религии, — скорее с мировоззрением жителей Польши, Венгрии и Украины, нежели со взглядами жителей Западной Европы», — говорится в статье.

По мнению автора, жители России вряд ли станут менее консервативными в вопросе отношения к родине.

«Россияне до сих пор воспринимают свою страну как великую державу, что является отражением их мощного патриотизма», — отметила она, рассуждая о новом поколении, которое, по ее предположению, может повлиять на ценности в течение 30 лет.

Ранее, 23 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что отрицания традиционных ценностей схожи с пандемией, появляются новые «штаммы», от этого никуда не деться, надо искать противоядие. Проблемы, которые сейчас наблюдаются в западном обществе, среди которых отвержение понятий «мама», «папа» и понятия пола, неизбежно придут в Россию в условиях современных коммуникаций, отметил глава государства.

До этого, 14 октября, он высказал мнение, что традиционные семейные ценности крайне значимы для всего российского общества. Президент добавил, что это подчас вызывает споры и критику других стран.

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