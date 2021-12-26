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Девушка Хованского высказалась о возможном изменении ему меры пресечения

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Сведения о том, что видеоблогеру Юрию Хованскому могут изменить или отменить меру пресечения, стоит проверить защите, так как могла произойти техническая ошибка. Об этом в воскресенье, 26 декабря, заявила девушка блогера Мария Нелюбова.

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«Нам всем очень хочется в это верить. Но пока адвокаты не убедятся в достоверности размещенной информации, то есть не ознакомятся с материалами в суде, подтвердить ее я не могу. Это может быть банальная ошибка клерка, разместившего информацию на сайте», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее в этот день сообщалось, что 24 декабря в суд поступил запрос следователя об изменении или отмене меры пресечения, ранее избранной Хованскому. Отмечалось, что следствие планирует ходатайствовать об этом на заседании 29 декабря.

Хованский был задержан 9 июня. В Следственном комитете РФ заявили, что он вышел в интернет и исполнил песню «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности». Речь шла о песне про теракт в Театральном центре на Дубровке, начавшийся во время мюзикла «Норд-Ост», в 2002 году. В тот же день блогер заявил, что признает вину и раскаивается за исполнение оправдывающей терроризм песни.

10 июня суд принял решение об аресте Хованского, которое затем неоднократно продлевалось.

Как объяснила представитель юридической фирмы «Лучшие юристы» Виктория Мартыненко, Хованский признал исполнение песни, но не ее распространение в Сети. Она отметила, что песня была исполнена много лет назад, но в интернете оказалась недавно, Хованский не собирался выставлять ее на YouTube. Мартыненко добавила, что «он спел, придумал на месте какую-то ерунду в нетрезвом состоянии, он это не отрицает сам».

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