Чешский аналитик Штефец заявил о праве России дать отпор Западу

Западные страны загнали Россию в угол, они идут на невиданный со времен Карибского кризиса риск войны. Об этом в воскресенье, 26 декабря, пишет чешская газета Parlamentní listy со ссылкой на военного аналитика Ярослава Штефеца.

Аналитик заявил, что президент России Владимир Путин в своем недавнем заявлении об усилении НАТО вблизи границ РФ подчеркнул, что страну загнали в угол, и она не может безмолвно наблюдать за действиями США и их союзников по альянсу.

«Если вы хотите раздразнить медведя, убедитесь, что у вас есть пути отхода. И такая ситуация складывается сейчас на границах между Российской Федерацией и не только европейскими странами, — сказал Штефец.

Он пояснил, что это относится не только к Украине, но и к Польше, а также относится к странам Балтии и некоторым странам Азии, где увеличивается военная деятельность США, а также членов армий НАТО.

Кроме того, аналитик отметил, что у НАТО уже не осталось средств для дальнейших нападок и оскорблений России, чтобы повесить на нее «всех собак».

В связи с этим Штефец видит возможность осуществления серьезных провокаций со стороны НАТО и США с целью выставить РФ «агрессором».

Ранее в этот день Путин заявил, что «красные линии» обозначены Россией перед США и НАТО не из-за желания, а из-за необходимости. Он отметил, что страну «приперли» к такой линии, что дальше двигаться некуда.

Президент также отметил, что есть опасения, что любое предложение России по гарантиям безопасности будет использовано США и НАТО для затягивания процесса и отправки оружия на Украину.

21 декабря российский лидер сказал, что размещение элементов противоракетной обороны (ПРО) США вблизи российских границ вызывает беспокойство. По его словам, Москва озабочена тем, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США. Если эта инфраструктура появится на Украине, то подлетное время ракет до Москвы сократится до 7−10 минут, добавил он.

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что дальнейшее продвижение НАТО к российским границам будет расценено как пересечение «красной линии». Глава российского МИДа подчеркнул, что Россия искренне хочет не допустить негативного развития событий по тем сценариям, которые рисует ряд стратегов альянса.

20 декабря заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Москва ответит соразмерно при размещении ударных средств НАТО. По словам дипломата, сейчас существует большая опасность в том, что оборваны контакты по военной линии между Россией и США.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Как следует из документов, альянс, в частности, должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

8 декабря Путин заявил, что на Украине после принятия ее в НАТО могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны. В то же время президент США Джо Байден в ответ на обеспокоенность РФ продвижением НАТО на восток пообещал Путину обсудить эту тему с коллегами по альянсу.