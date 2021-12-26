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Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
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В новогоднюю ночь в Москве показания термометров существенно превысят многолетнюю норму. Об этом в воскресенье, 26 декабря, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Он пояснил, что к концу декабря в атмосфере активизируются циклоны, и постепенно установится западно-восточный перенос воздушных масс, поэтому не обойдется без небольших локальных снегопадов.

«Показания термометров не только вернутся к 30 декабря в свое климатическое русло, но и в последующие двое суток существенно превысят многолетнюю норму. В последний день декабря и в новогоднюю ночь столбики термометров будут колебаться от –1 до –6 градусов, а первым январским днем потеплеет до нулевой отметки», — написал Тишковец на своей странице в Instagram.

24 декабря Тишковец сообщил, что на Москву надвигается мощный циклон «Квинтинус». Кроме того, жителей столицы предупредили о скачках атмосферного давления 27–29 декабря.

23 декабря главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова объяснила «Известиям», почему в столице можно было наблюдать «ледяные иглы», или редкую алмазную пыль. По ее словам, стояла очень морозная погода, и нижний слой воздуха из-за этого стал очень холодным, а верхний слой, наоборот, разогрелся. И там, на большой высоте, образовались ледяные кристаллы, или иголки.

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