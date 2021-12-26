Следствие попросит об изменении меры пресечения Хованскому
Следственный комитет (СК) РФ 29 декабря планирует ходатайствовать об изменении или отмене меры пресечения, ранее избранной блогеру Юрию Хованскому. Об этом говорится на сайте Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга.
«Вид материала: Материалы в порядке досудебного производства. Предмет представления, ходатайства, жалобы: об отмене (изменении) меры пресечения», — указано на сайте суда.
В суд запрос СК РФ поступил еще 24 декабря.
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