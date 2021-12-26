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Следствие попросит об изменении меры пресечения Хованскому

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Следственный комитет (СК) РФ 29 декабря планирует ходатайствовать об изменении или отмене меры пресечения, ранее избранной блогеру Юрию Хованскому. Об этом говорится на сайте Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга.

«Вид материала: Материалы в порядке досудебного производства. Предмет представления, ходатайства, жалобы: об отмене (изменении) меры пресечения», — указано на сайте суда.

В суд запрос СК РФ поступил еще 24 декабря.

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