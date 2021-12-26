Путин назвал целью РФ достижение соглашений с Западом для безопасности граждан

Единственной целью России в диалоге с Западом является достижение договоренностей, которые обеспечили бы безопасность страны и ее граждан. Об этом 26 декабря заявил президент России Владимир Путин.

«Наше предложение [по гарантиям безопасности], оно открытое, понятное. Мы хотели, чтобы общественность и России, и Украины, и общественность Европы, Соединенных Штатов поняла, в чем же заключается наша идея, что мы хотели бы реализовать в ходе этого переговорного процесса. Ничего плохого я здесь не вижу», — сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам российского лидера, это ставит участников переговорного процесса в определенные рамки, однако главная цель Москвы — «достичь договоренностей, которые обеспечили бы и сегодня, и в долгосрочной перспективе безопасность России и ее граждан.

Кроме того, Путин выразил опасения, что Запад может использовать предложения РФ как возможность для создания угроз на территории соседних с Россией стран.

Российский лидер также отметил, что военно-технический ответ в отсутствие гарантий безопасности РФ может быть самым разным, но при этом выразил надежду, что удастся достичь дипломатического переговорного результата.

«А для того чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически, в рамках тех документов, которые мы предложили, мы будем стремиться именно к этому», — заключил он.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в свою очередь выразил мнение, что в вопросах безопасности России Путин думает не на один и не на два хода вперед, а как настоящий шахматист просчитывает все ходы. По словам представителя Кремля, для этого нужно обладать способностями даже выше, чем у гроссмейстера.

Ранее, 23 декабря, российский лидер в ходе большой пресс-конференции заявил, что дальнейшие действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров с США, а от обеспечения безопасности Российской Федерации. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс (НАТО) должен дать немедленные гарантии нерасширения на восток.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.