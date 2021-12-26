Прямой эфир
Мир
Умер экс-президент Греции Каролос Папульяс
Происшествия
В Москве произошла драка со стрельбой в кальянной
Происшествия
Новое ДТП с участием 11 автомобилей произошло в Башкирии
Общество
В Красноярске ввели режим «черного неба»
Мир
Путин назвал целью РФ достижение соглашений с Западом для безопасности граждан
Мир
Беременных и женщин с детьми поставят на воинский учет на Украине
Мир
Депутат ГД спрогнозировал возможные удары ВСУ по российским городам
Общество
Песков допустил новые волны заболеваемости COVID-19 в 2022 году
Мир
В ЕК заявили о готовности санкций против РФ в случае эскалации вокруг Украины
Мир
Песков рассказал о желании Зеленского общаться с Путиным о Донбассе
Сюжет:

Песков допустил новые волны заболеваемости COVID-19 в 2022 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наступающий 2022 год не несет ничего хорошего в плане распространения пандемии коронавируса. Об этом 26 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Понять и привить: как достичь коллективного иммунитета в 80% к весне
От чего зависит успех программы вакцинации и срок окончания пандемии

«Действительно, год был сложный действительно в плане пандемии. Наверное, начинающийся год тоже ничего нам радужного не сулит. Понятно, что какое-то количество очередных волн нас ждет впереди», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Вместе с тем Песков обратил внимание на позитивные моменты. Так, заявил он, с точки зрения экономики Россия уже «вылезла из ковидной ямы». Представитель Кремля напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что правительству пора постепенно переходить от антикризисного менеджмента к системной работе по обеспечению экономического рывка.

При этом, как бы ни было тяжело, реально располагаемые доходы населения стали пусть и «скромно», но расти, отметил представитель Кремля.

Ранее, 24 декабря, Путин заявил, что эпидемия COVID-19 не отступила, число ежедневных новых случаев заболевания и потерь еще велико. Он призвал контролировать вопросы здравоохранения и комплекс мер против коронавируса, в том числе в период новогодних праздников.

17 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова указала на то, что власти российских регионов должны наращивать темпы вакцинации от коронавирусной инфекции перед новогодними праздниками. Она отметила, что праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021