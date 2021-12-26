Песков допустил новые волны заболеваемости COVID-19 в 2022 году

Наступающий 2022 год не несет ничего хорошего в плане распространения пандемии коронавируса. Об этом 26 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, год был сложный действительно в плане пандемии. Наверное, начинающийся год тоже ничего нам радужного не сулит. Понятно, что какое-то количество очередных волн нас ждет впереди», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Вместе с тем Песков обратил внимание на позитивные моменты. Так, заявил он, с точки зрения экономики Россия уже «вылезла из ковидной ямы». Представитель Кремля напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что правительству пора постепенно переходить от антикризисного менеджмента к системной работе по обеспечению экономического рывка.

При этом, как бы ни было тяжело, реально располагаемые доходы населения стали пусть и «скромно», но расти, отметил представитель Кремля.

Ранее, 24 декабря, Путин заявил, что эпидемия COVID-19 не отступила, число ежедневных новых случаев заболевания и потерь еще велико. Он призвал контролировать вопросы здравоохранения и комплекс мер против коронавируса, в том числе в период новогодних праздников.

17 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова указала на то, что власти российских регионов должны наращивать темпы вакцинации от коронавирусной инфекции перед новогодними праздниками. Она отметила, что праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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