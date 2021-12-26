Песков заявил о подготовке Киева к агрессии против собственного народа

Россию упрекают, что она готовится к агрессии против Украины, но никто не упрекает Киев, что он готовится к агрессии против собственного народа на Донбассе. Об этом в воскресенье, 26 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также отметил, что очередной виток гражданской войны в Донбассе абсолютно недопустим.

«Никто не делает окриков в адрес Киева, с тем чтобы напомнить об абсолютной недопустимости очередного витка гражданской войны, что для нас абсолютно недопустимо, потому что это в непосредственной близости от наших границ. И там живут все-таки русские люди, судьба которых не может быть безразличной для нашей страны», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Кроме того, Песков отметил, что в Минских соглашениях все четко написано, в них нет двойного смысла.

«Многим [действующим политикам], наверное, хочется напомнить, что давайте, возьмите текст [соглашений]: краткий, абсолютно понятный, логически выстроенный. Прочитайте его, и вы все поймете. Там нет ни двойного дна, ни двойного смысла. Там все абсолютно четко прописано», — сказал он.

Он добавил, что многие действующие политики, «как иногда кажется, просто не читали текст этого документа».

«Потому что многие политики уже ушли. Собственно, [президент РФ Владимир] Путин является единственным свидетелем той ночной работы, которая происходила», — заключил Песков.

24 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. По ее словам, обстановка на линии соприкосновения сторон в Донбассе продолжает деградировать. Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) за прошедшие две недели насчитала там в пять раз больше нарушений режима прекращения огня, отметила Захарова.

За день до этого президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. Как указал президент, словами о вооруженном конфликте Россию «предупреждают».

В свою очередь Песков заявил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» России делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны. Песков также отметил, что Россия предпринимает определенные действия по перемещению войск на своей территории и никто не может оспаривать это суверенное право Москвы.

23 декабря стало известно, что контактная группа по Донбассу сделала шаг к деэскалации на востоке Украины и договорилась вновь строго соблюдать режим прекращения огня. Глава офиса президента страны Андрей Ермак выразил надежду, что на этот раз прекращение огня будет устойчивым, и пообещал, что ближайшие рождественские праздники будут мирными.

В тот же день полномочный представитель ДНР на переговорах Наталья Никонорова заявила, что представители Киева отказались возобновить работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения в Донбассе в период новогодних праздников.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.