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Новая партия вакцин от COVID-19 поступила в Псковскую область

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В Псковскую область поступила новая партия вакцин от коронавируса — 15 тыс. доз «Спутника V» и 11,5 тыс. доз «Спутника Лайт». Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Записывайтесь на прививку!» — в очередной раз призвал граждан Ведерников. Как отмечает Псковская лента новостей, на сегодняшний день первый компонент вакцины от COVID-19 получили 263 237 псковичей (+231 за сутки), второй — 261 343 человека (+423). Ревакцинировались 30 397 жителей региона (+44).

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 60,4%, сообщила 24 декабря вице-премьер Татьяна Голикова. Вакцинация первым компонентом проведена 77 876 905 раз, вакцинация полного цикла — 73 106 249 раз.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин указал на то, что эпидемия COVID-19 не отступила, количество ежедневных новых случаев заболевания и потерь еще велико.

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