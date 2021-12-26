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Депутат ГД спрогнозировал возможные удары ВСУ по российским городам

Депутат ГД Делягин предрек нападение Украины на Крым, Ростов-на-Дону, Белгород и Брянск
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Украина может напасть на Россию в феврале 2022 года и нанести удары по нескольким направлениям, в том числе по крымскому. Об этом в воскресенье, 26 декабря, заявил депутат Госдумы Михаил Делягин.

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«Есть реальная угроза нападения на Россию, их к этому готовят. У них [на Украине] все достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении. Единственный способ — это война. В зону риска мы войдем где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до конца марта», — сказал он в своем YouTube-канале.

Делягин уточнил, что украинские войска могут напасть на Крым, Ростов-на-Дону, Белгород или Брянск.

Ранее, 25 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» России делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.

24 декабря Bloomberg со ссылкой на компанию Janes, специализирующуюся на обороне и разведке, сообщило о том, что Россия якобы продолжает наращивать войска на границе с Украиной и стягивает в регион военную технику. Так, эксперты заявили, что изучили спутниковые снимки и увидели, что РФ якобы с ноября переместила к границе с Украиной танки, артиллерийские вооружения, а также системы ПВО.

Ранее, 23 декабря, президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. Как указал президент, «есть ощущение, что нас предупреждают».

6 декабря Песков назвал сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину вбросами. По его словам, публикация подобных материалов в зарубежных СМИ является «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».

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