Берестяную грамоту XII века нашли на раскопках в Великом Новгороде

Впервые во время зимних раскопок в историческом центре Великого Новгорода нашли берестяную грамоту конца XII века. Экспедицию проводил Институт археологии РАН.

«Все хорошо знают, что археология — наука летняя, сезонная. Но бывают экстраординарные случаи, когда приходится работать зимой. Именно эти работы в Новгороде перед реконструкцией Клуба юных моряков принесли неожиданные результаты: 22 декабря была найдена берестяная грамота. Это абсолютный рекорд для Новгорода. Здесь находили грамоты начиная с марта, летом и осенью, но зимой, в декабре, это случилось впервые», — рассказали в пресс-службе института, передает ИА FlashNord.

Как стало известно 15 декабря, археологи обнаружили клад из 24 предметов древнерусского времени, датированный предположительно XIII–XIV веками, близ села Балахна Задонского района Липецкой области. Самая яркая находка — кузнечная лопата. В археологической группе компаний «Черноземье» предполагают, что на ней могли перемещать тяжелые куски железа, чтобы разогревать их в печи. Также среди находок — коса, серп, сверло, три топора, тесла и мотыги.