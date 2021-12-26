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Амбулаторию отремонтировали в Пушном Мурманской области

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Капитальный ремонт помещений амбулатории в поселке Пушной выполнен за 11,14 млн рублей, информирует минздрав Мурманской области. Почти за 3,5 млн рублей амбулаторию Кольской ЦРБ оснастили необходимым медицинским оборудованием, мебелью и оргтехникой.

Пациенты смогут получить помощь по следующим направлениям: акушерское дело, лечебное дело, физиотерапия, педиатрия, терапия, стоматология. Кроме того, работает аптечный пункт и дневной стационар, передает ИА «Би-порт». По словам замминистра здравоохранения региона Виктории Эрисе, в следующем году завершатся работы в амбулатории Кильдинстроя, реконструкция детской поликлиники в Коле и начнется ремонт поликлиники в Мурмашах.

Ранее в городе Заполярный Печенгского района Мурманской области стартовал ремонт в здании центральной районной больницы. Подрядчик выполнит демонтажные и строительно-монтажные работы, включающие устройство сетей электро- и водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования. Стоимость контракта составила 91,7 млн рублей. После обновления в здании больницы также разместят детскую поликлинику и клинико-диагностическую лабораторию. Завершить работы подрядчик должен в августе 2022 года.

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