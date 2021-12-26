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Похитителя фейерверка задержали в Пскове

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Росгвардейцы в Пскове задержали мужчину, подозреваемого в краже фейерверка. Поздним вечером 25 декабря в 23:53 экипажу группы задержания поступило сообщение о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.

Сотрудники незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 31-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала фейерверк. По данному факту проводится проверка. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Ранее в Тюмени женщина сообщила правоохранителям о том, что ее муж украл парфюм. 23-летний мужчина хотел осчастливить супругу подарком. Однако, будучи безработным, он не придумал ничего лучше, как похитить духи за 7 тыс. рублей в магазине крупной торговой сети. Узнав о преступлении, жена сама принесла подаренный флакон в полицию.

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