Электронные паспорта начнут выдавать в начале 2023 года

МВД РФ планирует начать выдавать электронные паспорта нового образца уже в январе 2023 года. Об этом 26 декабря сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в эфире радио «Милицейская волна».

«Планируемый срок начала выдачи электронных паспортов — январь 2023 года», — цитирует ее «МВД Медиа».

Казакова уточнила, что такой паспорт будет представлять собой пластиковую карту с электронным носителем информации. По словам начальника, над проектом работают МВД, Минцифры и другие заинтересованные госорганы.

Она отметила, что количество выдаваемых новых паспортов будет зависеть от желания граждан, но на первоначальном этапе их количество составит не менее 100 тыс.

«С юридической точки зрения паспорт с электронным носителем информации будет иметь такой же статус, как и действующий «бумажный» паспорт», — пояснила Казакова.

Ранее, 21 декабря, глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что все разногласия по проекту указа о цифровых паспортах сняты. До этого, 18 октября, он сообщил, что электронные паспорта появятся в трех регионах России уже до конца 2022 года. Глава Минцифры подчеркнул, что электронный паспорт гражданина РФ будет представлен в двух видах — как смарт-карта и как приложение с QR-кодом.

При этом в августе Шадаев назвал необязательной замену бумажного паспорта смарт-картой. По его словам, перед министерством стоит задача дать возможность иметь цифровую копию паспорта, которую можно было бы показать на телефоне.

19 марта в проекте указа президента РФ Владимира Путина сообщалось, что москвичи смогут оформить электронный паспорт с 1 декабря 2021 года, а в остальных регионах процедуру запустят не позднее 1 июля 2023 года.