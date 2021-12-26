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Более 16 тыс. жителей Ульяновской области остались без света

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Вечером 25 декабря в пяти районах Ульяновской области, а также в Новоульяновске и Ульяновске отключили электроэнергию. Из-за сильного ветра были частично обесточены 7616 домов в 19 населенных пунктах Новомалыклинского, Цильнинского, Ульяновского, Новоспасского и Майнского районах, в Новоульяновске и Ульяновске.

«Всего без электроэнергии остались 16 470 человек, из них 3200 детей. Причина — комплекс прохождения неблагоприятных погодных условий. Всего привлечено сил и средств от энергетиков — 80 человек и 26 единиц техники», — уточнили в ведомстве. Как стало известно ulpravda.ru, работы по устранению аварии продолжаются.

Напомним, правительство России реформирует тарифы на электроэнергию для населения. Так, регионы смогут самостоятельно определять предельный объем потребления по льготным ставкам и разные тарифы для отдельных групп населения. При этом в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минэнерго заверили, что для широких масс населения никаких изменений не произойдет. Реформа коснется только «черных майнеров».

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