Один человек погиб на пожаре в Тверской области
В воскресенье, 26 декабря, в городе Осташков Тверской области произошел пожар в жилом частном доме.
Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного регионального МЧС после полуночи, локализация была объявлена в 3:49, полностью пожар был потушен в 5:25. На месте работали три отделения ПСЧ №4 4, пишут Тверские ведомости. Один человек погиб, еще трое надышались угарным газом. Двоих пострадавших спасатели вынесли из горящего дома, один человек успел выйти самостоятельно.
В Томске в ночь на пятницу, 24 декабря, сгорели три иномарки. Машины вспыхнули во дворе на улице Никитина. Точная причина пожара неизвестна. Сначала загорелась Toyota RAV4. Затем огонь перекинулся на две рядом стоящие машины — Subaru Impreza и Mitsubishi Outlander. Сумма ущерба сейчас устанавливается.